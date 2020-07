Promenili imena: Više od 900 sekusalnih prestupnika "nestalo" u Velikoj Britaniji

Blic pre 10 minuta

Više od 900 seksualnih prestupnika "nestalo" je sa policijskog radara, za mnoge se misli da su prikrili identitet promenom imena, a da to nisu prijavili vlastima, otkrio je Skaj Njuz.

Registrovani seksualni prestupnici imaju obavezu da, kada promene ime i prezime, policiji to i prijave, što je učinilo više od 1.300 seksualnih prestupnika. Organizacija Savez za bezbednost upozorava da, iako je prekršaj za registrovane seksualne prestupnike da menjaju svoje ime bez obaveštavanja vlasti, to nije dovoljan podsticaj da to ne urade - budući da je to lako i uobičajena praksa. Jednostavni postupak podnošenja zahteva za promenu identiteta traje 15 minuta