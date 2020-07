Blic pre 1 sat

Kreće izgradnja brze pruge Beograd- Niš, a do kraja 2023. godine će se do ovog grada na jugu Srbije stizati za sat i 20 minuta, kaže predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On je ovo saopštio na svom Instagram profilu, gde je naveo da će u naredna tri meseca biti potpisan i sporazum o ovim radovima.