Vučić: Sporazum o izgradnji brze pruge Beograd-Niš za tri meseca (VIDEO)

Danas pre 5 sati | Piše: FoNet

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će za tri meseca biti potpisan sporazum o izgradnji brze pruge od Beograda do Niša.

On je na svom Instagram profilu precizirao da će se graditi brza pruga na ovoj deonici u dužini od 204 kilometra, za vozove koji će ići brzinom od 200 km na čas, i da će se od Beograda do Niša stizati za jedan sat i 20 minuta. Projekat bi, prema najavama Vučića, trebalo da bude završen do kraja 2023. godine. Druge detalje ovog projekta Vučić nije saopštio. On je najavio da će uskoro biti potpisan i ugovor o izgradnji fabrike za prečišćavanje otpadnih voda i