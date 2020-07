Mali: Firme koje su koristile mere već prijavljene za novu pomoć, novoosnovane firme da se prijave

Beta pre 3 sata

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da će sutra na sednici Vlade Srbije biti usvojen pravni okvir novog paketa ekonomskih mera, koji obuhvata isplatu 60 odsto minimalne zarade za avgust i septembar, ali i jedan mesec odlaganja plaćanja poreza i doprinosa.

"To je oko 66 milijardi dinara, koliko će biti izdvojeno za dodatnu pomoć privrednicima u avgustu i u septembru. Ako uzmete u obzir sva preduzeća koja su u julu dobila minimalnu zaradu za zaposlene, reč je 1,05 miliona zaposlenih. Oni će dobiti još dva meseca po 155 evra po radniku", naveo je Mali, saopštilo je Ministarstvo.

Istakao je i da novi paket mera ima novine u cilju olakšanja procedura i bržeg dobijanja novca.

"Sva pravna lica koja su na kraju jula dobila novac za zaposlene, ne treba da se prijavljuju, jer će 60 odsto minimalne zarade po radniku dobiti automatski. Želeli smo da procedura bude jednostavna", istakao je on.

Ministar je dodao da su u novi paket ekonomskih mera uključena i novoosnovana preduzeća, zaključno sa 20. julom, ali da je neophodno da se prijave za pomoć u naredna dva meseca za 60 odsto minimalne zarade po radniku.

Potrebno je, prema njegovim rečima, da do 15. septembra podnesu poresku prijavu na kojoj će kao datum dospeća poreza i doprinosa na zarade staviti 5. januar 2021. godine.

Kako je objasnio, to su oni privredni subjekti koji su osnovani nakon 15. marta, odnosno nakon uvođenja vanrednog stanja, a koji prošlog puta nisu imali pravo na pomoć.

Naveo je da je zadržavanje radnih mesta jedan od prioriteta donošenja novih ekonomskih mera.

"Imate zabranu otpuštanja ako koristite mere Vlade Republike Srbije u periodu od tri meseca od isplate poslednje minimalne zarade. Uz novu pomoć u avgustu i u septembru, mi već dolazimo do kraja godine, s tim da će u privatnom sektoru biti ne više od 10 odsto smanjenog broja radnika", kazao je Mali i dodao da su vidljivi i efekti prvog paketa mera, jer je zaključno sa 30. julom isplaćeno više plata nego zaključno sa 29. februarom ove godine.

On je konstatovao i da je novac koji je država izdvojila u prvom paketu mera, u iznosu od 5,1 milijardu evra, ušao u tokove, što se vidi i po prilivu domaćeg PDV-a, te da su procene, kako je naveo, da će na kraju jula država imati isti priliv kao što je planirano originalnim budžetom, pre rebalansa.

Mali je podvukao da je država stabilna, jer se vodi odgovorna monetarna i fiskalna politika, a održana je makroekonomska stabilnost.

"Građani mogu da budu spokojni, zato kažemo da su plate u javnom sektoru stabilne, penzije takođe. Očekujemo i da će privatni sektor mnogo lakše da se nosi sa krizom izazvanom virusom korona", rekao je Mali.

On je ponovio da je država izbegla najcrnji scenario, pre svega zahvaljujući teškim reformama iz 2014. godine.

"Očekujemo da ćemo do kraja godine zadržati najviše stope rasta u Evropi, a i u prvom kvartalu smo bili prvi", kazao je on.

Ministar je istakao da je pored novog paketa mera, vest nedelje i najava izgradnje brze pruge od Beograda do Niša.

"Od Beograda do Niša ćemo stizati za sat i 20 minuta. To mnogo znači, ali ne samo za građane, već i za privredu, zbog transporta ljudi i robe. To znači da će biti otvarane nove fabrike, nova radna mesta", kazao je Mali i dodao da je ta rekonstrukcija pruge deo projekta "Srbija 2025".

(Beta, 07.29.2020)