Tropski dan pred nama: Sunčano i toplo, živa u termometru i do vrelih 36 stepeni

Blic pre 8 sati

U Srbiji tokom će tokom celog dana biti sunčano i toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom do 36 stepeni. Očekuje se pravi letnji dan sa temperaturama do 36 stepeni. Jutarnje temperature kretaće se od 11 stepeni na Kopaoniku do 20 u Beogradu, prenosi "RTS". Najtoplije će biti na jugu zemlje i u Negotinskoj krajini. Najviša dnevna tempertura od 36 stepeni očekuje se u Nišu dok će za stepen manje biti u Beogradu. Duvaće slab južni i jugoistočni vetar.