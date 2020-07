Kampanja #BudiDanasOdgovoran: Javne ličnosti vas pozivaju da nosite maske (VIDEO)

Danas pre 9 minuta | Piše: B. C. - S. K.

Naš list pokrenuo kampanju na društvenim mrežama sa ciljem podizanja svesti građana Dnevni list Danas nedavno je pokrenuo kampanju na društvenim mrežama Fejsbuk, Instagram i Tviter o značaju nošenja zaštitinih maski tokom pandemije korina virusa pod nazivom #BudiDanasOdgovoran, a u koju su se uključile i brojne javne ličnosti.

Glumica Gorica Popović kaže da ona nosi masku redovnu iako postoje različita mišljenja o nošenju istih. „Mislim da je to u ovom trenutku jedna od retkih stvari koju možemo da uradimo za sebe i za druge. Budite odgovorni. Nosite masku“, poručuje Popović. Glumica Gorica Popović @gorica.ci vas poziva da nosite maske #BudiDanasOdgovoran #koronavirus #covid19 A post shared by Dnevni list Danas (@danas.rs) on Jul 23, 2020 at 10:25am PDT Proslavljeni vaterpolista Danilo