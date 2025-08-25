Od 1. septembra reorganizacija javnog noćnog prevoza u Beogradu

Sekretarijat za javni prevoz grada Beograda saopštio je danas da su završene sve analize i pripremne aktivnosti za reorganizaciju linija noćnog prevoza u gradu, koje će stupiti na snagu u noći između 1. i 2. septembra.

Kako je saopštio Sekretarijat na svom Fejsbuku, više od 10 naselja i prigradskih opština od 1. septembra dobiće noćni prevoz, dok će pojedine linije pretrpeti izmene u trasi sa prilagođenim ili povećanim brojem polazaka shodno konstatovanim potrebama. Predviđeno je da sve linije gradskog noćnog prevoza održava Javno-komunalno preduzeće „GSP Beograd“, dok će prigadske linije noćnog prevoza voziti konzorcijum privatnih prevoznika sa kojima je zaključen ugovor za