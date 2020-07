Mihajlović: Voz između Beograda i Niša će ići do 200 km/h

N1 Info pre 3 sata | Beta

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Zorana Mihajlović rekla je da će u komunalnu infrastrukturu u celoj Srbiji biti uloženo više od tri milijarde evra. Govoreći o modernizaciji pruge Beograd-Niš, vrednoj oko dve milijarde evra, ona je dodala da će to omogućiti da vozovi između dva grada idu brzinom do 200 kilometara na čas.

Mihajlović je kazala da će radovi na modernizaciji pruge Beograd-Niš početi 2021. godine. "Кao što već radimo modernizaciju pruge od Beograda do granice sa Mađarskom, tako ćemo graditi i brzu prugu od Beograda do Niša, za brzinu do 200 kilometar na sat", kazala je Mihajlović za TV Prva. Podsetila je da se pruga Beogard-Niš nalazi na železničkom Кoridoru 10, koji je važan tranzitni koridor. "Кao što smo završili auto-put, tako sada želimo da imamo i potpuno