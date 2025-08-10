Prekinuta isplata subvencija za kupovinu električnih vozila

Auto blog pre 21 minuta  |  N1info.rs / Tanjug.rs
Prekinuta isplata subvencija za kupovinu električnih vozila

Ministarstvo je navelo da se dodela subvencija prekida jer su sredstva za ovu namenu iskorišćena pre isteka kalendarske godine.

Dodela subvencija će se nastaviti kada budu obezbeđena budžetska sredstva za te namene, o čemu će zainteresovane strane biti obaveštene, naveli su iz ministarstva. Kako je početkom godine najavljeno iz Ministarstva, iznos subvencije ove godine je zavisio od vrste električnog vozila i bio je od 250 do 5.000 evra, a rok za podnošenje zahteva je trebalo da bude do 31. oktobar. Na subvenciju države od 5.000 evra mogli su da računaju i budući kupci električnog
