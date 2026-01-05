Evropske akcije u plusu, po rastu prednjači odbrambena industrija

Evropske akcije odbrambene kompanije bile su među glavnim dobitnicima u današnjem trgovanju

BRISEL – Akcije na evropskim berzama današnje trgovanje završile su u plusu, pre svega zbog rasta u odbrambenom sektoru, jer su tržišta tako reagovala na američko svrgavanje venecuelanskog lidera Nikolasa Madura. Panevropski STOXX 600 okončao je dan u porastu od 0,9 odsto, pri čemu je većina glavnih berzi zabeležila pozitivne rezultate, dok su u sektorima bili mešoviti, preneo je CNBC. Indeks Frankfurtske berze DAX porastao je za 1,3 odsto, francuski CAC 40 za 0,2