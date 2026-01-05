Američke akcije u plusu nakon napada na Venecuelu

Američke akcije bile su u plusu na početku današnjeg trgovanja nakon napada Sjedinjenih Američkih Država na Venecuelu i hapšenja njenog predsednika Nikolasa Madura.

Taj događaj nije izazvao veliku reakciju na cene sirove nafte, a investitori su procenili da akcija Vašingtona neće dovesti do većih geopolitičkih sukoba koji bi uznemirili tržišta, preneo je CNBC. Berzanski indeks Dow Jones porastao je za 585 poena, odnosno za 1,2 odsto, S&P 500 za 0,7 odsto, a Nasdaq za 0,9 odsto. Energetski sektor prednjačio u rastu akcija zbog nagoveštaja da će naftne kompanije imati koristi od obnove energetske infrastrukture u Venecueli.