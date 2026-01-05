Zvaničnici: Trampova administracija nije konsultovala naftne kompanije o Venecueli

Rukovodioci američkih naftnih kompanija poriču da su imali bilo kakve konsultacije sa Belom kućom

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa nije se konsultovala sa naftnim kompanijama „Ekson Mobajl" , „KonokoFilips" ili „Ševron Korp" o Venecueli, pre ili nakon što su američke snage zarobile predsednika te južnoameričke zemlje Nikolasa Madura 3. januara, saopštila su danas četvorica rukovodilaca američke naftne industrije koji su upoznati sa tim pitanjem. To je u suprotnosti sa izjavom američkog predsednika Donalda Trampa, koji je u predsedničkom