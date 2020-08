U nedelju toplo, u ponedeljak još toplije

Radio 021 pre 28 minuta | Weather2umbrella

U Novom Sadu u nedelju jutro vedro i prijatnije. Tokom dana sunčano i toplo.

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura 15°C, maksimalna dnevna 30°C. U ponedeljak sunčano i tropski toplo. Maksimalna temperatura do 34°C. U utorak pre podne sunčano, posle podne naoblačenje i osveženje sa pljuskovima i grmljavijnom. Biće uslova i za grmljavinske nepogode. Maksimalna temperatura do 28°C. U sredu promenljivo oblačno, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz razvedravanje do kraja dana. Maksimalna temperatura do 25°C. U