Mitrovčanin uhapšen posle potere u Novom Pazaru

U Novom Pazaru je uhapšen N.D. (34) iz Sremske Mitrovice i zaplenili više od kilogram kokaina.

On je uhapšen u subotu oko 18 časova, nakon policijske potere. Vozeći "mercedes" beogradskih registarskih oznaka, oglušio se o zahteve policije da se zaustavi, naglo se okrenuo na putu i tom prilikom oštetio tri službena vozila MUP-a. MUP je saopštio da je efikasnom akcijom policija zaustavila automobil i u prtljažniku pronašla pakovanje sa 1.137 grama kokaina. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem