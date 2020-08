Dva dana letnjeg vremena, a onda preokret

RTS pre 7 sati

Naredna dva dana u Srbiji će biti prava letnja. Danas sunčano – maksimalna temperatura od 29 do 31 stepen.

Vetar će biti slab i umeren, severnih smerova. Trend se nastavlja i u ponedeljak kada će maksimalne temperature biti od 31 do 34 stepena. Ali u utorak će doći do promene. Sredinom dana na severu i zapadu, a do kraja dana i u ostalim krajevima očekuje se naoblačenje i osveženje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Promenljivo oblačno i sveže, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima biće i u sredu.