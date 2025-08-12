Sunce će i danas da prži, al od ovog datuma sledi preokret Stižu nam pljuskovi i zahlađenje

Alo pre 1 sat
Sunce će i danas da prži, al od ovog datuma sledi preokret Stižu nam pljuskovi i zahlađenje

U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo, s vetrom slabim i umerenim, istočnim i severoistočnim, dok će se najniža temperatura kretati od 14 do 20 stepeni, a najviša od 32 do 38 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ)

U Beogradu će danas biti sunčano i toplo, uz vetar slab, istočni i severoistočni i najnižom temperaturom od 17 do 20 stepeni, a najvišom oko 32 stepena. RHMZ Pogledaj galeriju RHMZ Pogledaj galeriju RHMZ Pogledaj galeriju RHMZ Pogledaj galeriju Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 19. avgusta, u većem delu perioda preovlađivaće sunčano i veoma toplo sa maksimalnim temperaturama uglavnom u intervalu od 34 do 39 stepeni. RHMZ U nedelju, 17.
