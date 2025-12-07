U Beogradu po Interpolovoj poternici uhapšena dva člana organizovane kriminalne grupe iz Crne Gore

Danas pre 3 sata  |  FoNet
U Beogradu po Interpolovoj poternici uhapšena dva člana organizovane kriminalne grupe iz Crne Gore
Policija Srbije večeras je u Beogradu, postupajući po informacijama Nacionalnog biroa Interpola u Podgorici i Regionalnog centra bezbednosti Centar, nakon višemesečnog planiranja i koordiniranog postupanja, uhapsila V.U. (32) i I.T. (28), članove visokorizične organizovane kriminalne grupe iz Crne Gore, saopštila je crnogorska Uprava policije. Za uhapšenima je NCB Interpola Podgorica raspisao međunarodne poternice. Uhapšeni V.U. se u Crnoj Gori potražuje zbog
