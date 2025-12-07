(Foto, video) Evo kako je automobil završio na krovu kuće kod Ćuprije! Isplivao snimak vozila koje kao da je palo s neba: Vlasnik sedeo na kauču u trenutku udara

Srećom, niko nije povređen u ovoj nezgodi Kuća je vidno oštećena od siline udarca Nesvakidašnja saobraćajna nezgoda dogodila se juče u mestu Ostrikovac kod Ćuprije kada je jedan automobil završio na krovu porodične kuće.

Zbog specifičnosti nezgode niko nije mogao ni da pretpostavi kako je do iste došlo, a onda je na društvenim mrežama osvanuo video-snimak koji pokazuje kako je vozač izgubio kontrolu nad vozilom. Naime, vozač je, sudeći po snimku, vozio brže, a kada je skrenuo u krivinu, bara pored puta je zanela automobil, te je izgubio kontrolu. Automobil se okrenuo, udario u ogradu i prevrnuo se završivši na krovu kuće. Vozilo je od siline udarca vidno oštetio prednji deo kuće, a
