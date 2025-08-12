Upozorenje na toplotni talas i veliki požar u Kladovu uz visoke temperature u Srbiji

Naslovi.ai pre 24 minuta
Upozorenje na toplotni talas i veliki požar u Kladovu uz visoke temperature u Srbiji

Srbija se suočava sa toplotnim talasom sa temperaturama do 40 stepeni i velikim požarom u Kladovu uz angažovanje helikoptera.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavljuje nastavak toplotnog talasa u Srbiji sa maksimalnim temperaturama od 34 do 38 stepeni, lokalno i do 40, uz crveni meteo-alarm na jugu i jugoistoku zemlje. Danas će temperature biti nešto niže, naročito na severu, zapadu i u centralnoj Srbiji. Kurir RTS Vreme Danas Plus online

Upozorenje RHMZ-a ističe opasnost od požara zbog visokih temperatura, suvog tla i produženog perioda bez padavina. JP "Vodovod" Vranje postavio je cisternu sa pijaćom vodom za građane, a meteorološki uslovi pogoduju širenju vatre na otvorenom. U Kladovu je izbio veliki požar u Kostolu, zbog čega je angažovana helikopterska jedinica MUP-a, a očekuje se dolazak načelnika Sektora za vanredne situacije. Insajder N1 Info Radio 021 Telegraf

Prognoza za narednih sedam dana predviđa uglavnom sunčano i veoma toplo vreme sa maksimalnim temperaturama između 34 i 39 stepeni, uz mogućnost kratkotrajne kiše krajem nedelje na severu i zapadu. RTV Zoom UE Glas Zaječara

Povezane vesti »

RHMZ: Visoke temperature ove nedelje pogoduju nastanku i širenju požara na otvorenom

RHMZ: Visoke temperature ove nedelje pogoduju nastanku i širenju požara na otvorenom

N1 Info pre 1 sat
Do subote sunčano i veoma toplo sa maksimalnim temperaturama od 34 do 39°C

Do subote sunčano i veoma toplo sa maksimalnim temperaturama od 34 do 39°C

Plus online pre 34 minuta
RHMZ: Visoke temperature ove nedelje pogoduju nastanku i širenju požara na otvorenom

RHMZ: Visoke temperature ove nedelje pogoduju nastanku i širenju požara na otvorenom

Glas Zaječara pre 1 sat
RHMZ upozorava: Visoke temperature i suvo tlo pogoduju nastanku i širenju požara

RHMZ upozorava: Visoke temperature i suvo tlo pogoduju nastanku i širenju požara

Radio 021 pre 44 minuta
U Srbiji 5 dana zaredom biće kao u paklu – i danju i noću: Očekuje nas još jedan talas 40+, a evo od kog datuma će vreme biti…

U Srbiji 5 dana zaredom biće kao u paklu – i danju i noću: Očekuje nas još jedan talas 40+, a evo od kog datuma će vreme biti savršeno

Nova pre 39 minuta
Ogroman požar u Kladovu! Toliko je veliki da MUP šalje i helikoptersku jedinicu

Ogroman požar u Kladovu! Toliko je veliki da MUP šalje i helikoptersku jedinicu

Telegraf pre 28 minuta
Osveženje tek u ponedeljak: Vikend donosi vrhunac toplotnog talasa

Osveženje tek u ponedeljak: Vikend donosi vrhunac toplotnog talasa

Serbian News Media pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

VranjehelikopterRHMZpožar

Društvo, najnovije vesti »

Vlast i tablodi tokom protesta obmanjivali iz dana u dan: U proseku 32 manipulacije dnevno na samo tri portala

Vlast i tablodi tokom protesta obmanjivali iz dana u dan: U proseku 32 manipulacije dnevno na samo tri portala

Cenzolovka pre 14 minuta
Popunjena sva mesta na 17 studijskih programa Univerziteta u Beogradu u prvom upisnom roku

Popunjena sva mesta na 17 studijskih programa Univerziteta u Beogradu u prvom upisnom roku

Naslovi.ai pre 14 minuta
Inicijativa: Da li u Košutnjaku niče ilegalna perionica za automobile?

Inicijativa: Da li u Košutnjaku niče ilegalna perionica za automobile?

N1 Info pre 3 minuta
Napeto u Novom Pazaru: Studenti u blokadi pokušavaju da blokiraju Osnovni sud, intervenisala policija (video)

Napeto u Novom Pazaru: Studenti u blokadi pokušavaju da blokiraju Osnovni sud, intervenisala policija (video)

Blic pre 4 minuta
Jevtić: Izvršeno testiranje brze pruge od Beograda do Novog Sada, trasa bezbedna za saobraćaj

Jevtić: Izvršeno testiranje brze pruge od Beograda do Novog Sada, trasa bezbedna za saobraćaj

RTV pre 4 minuta