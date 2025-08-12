Upozorenje na toplotni talas i veliki požar u Kladovu uz visoke temperature u Srbiji

Naslovi.ai pre 24 minuta

Srbija se suočava sa toplotnim talasom sa temperaturama do 40 stepeni i velikim požarom u Kladovu uz angažovanje helikoptera.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavljuje nastavak toplotnog talasa u Srbiji sa maksimalnim temperaturama od 34 do 38 stepeni, lokalno i do 40, uz crveni meteo-alarm na jugu i jugoistoku zemlje. Danas će temperature biti nešto niže, naročito na severu, zapadu i u centralnoj Srbiji. Kurir RTS Vreme Danas Plus online

Upozorenje RHMZ-a ističe opasnost od požara zbog visokih temperatura, suvog tla i produženog perioda bez padavina. JP "Vodovod" Vranje postavio je cisternu sa pijaćom vodom za građane, a meteorološki uslovi pogoduju širenju vatre na otvorenom. U Kladovu je izbio veliki požar u Kostolu, zbog čega je angažovana helikopterska jedinica MUP-a, a očekuje se dolazak načelnika Sektora za vanredne situacije. Insajder N1 Info Radio 021 Telegraf

Prognoza za narednih sedam dana predviđa uglavnom sunčano i veoma toplo vreme sa maksimalnim temperaturama između 34 i 39 stepeni, uz mogućnost kratkotrajne kiše krajem nedelje na severu i zapadu. RTV Zoom UE Glas Zaječara