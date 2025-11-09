Autoprevoznik Milomir Jaćimović počinje štrajk glađu

Autoprevoznik iz Đurđeva Milomir Jaćimović najavio je da će od 10. novembra započeti štrajk glađu ispred zgrade Pokrajinske vlade u Novom Sadu (Banovina), zahtevajući da mu budu vraćeni autobusi za prevoz putnika.

Jaćimović je priveden u petak 7. novembra u Žablju zbog narušavanja javnog reda i mira, nakon što je autobusom iz svog voznog parka blokirao prilaz zgradi Opštine i pravio buku u znak protesta jer policija neće da mu vrati zaplenjene autobuse. Njemu su 5. novembra oduzeta dva vozila – autobus i minibus. Prvo vozilo policija mu je oduzela zbog navodnog tehničkog kvara, neispravnog levog svetla i gornjeg brisača, dok mu je istog dana oduzet i minibus kojim je