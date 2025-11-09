Autoprevoznik Milomir Jaćimović počinje štrajk glađu, danas protest podrške

NoviSad.com pre 44 minuta
Novi Sad – Autoprevoznik iz Đurđeva Milomir Jaćimović najavio je da će od sutra, 10. novembra započeti štrajk glađu ispred zgrade Pokrajinske vlade (Banovine), zahtevajući da mu budu vraćeni autobusi za prevoz putnika.

Jaćimović je priveden u petak, 7. novembra u Žablju zbog narušavanja javnog reda i mira, nakon što je autobusom iz svog voznog parka blokirao prilaz zgradi Opštine i pravio buku u znak protesta jer policija neće da mu vrati zaplenjene autobuse. Njemu su 5. novembra oduzeta dva vozila – autobus i minibus. Prvo vozilo policija mu je oduzela zbog navodnog tehničkog kvara, neispravnog levog svetla i gornjeg brisača, dok mu je istog dana oduzet i minibus kojim je
