Danas pre 7 sati  |  Beta
Beograd put završava čišćenje ulica prvog prioriteta od snega, prelazi na druge

– Inženjer JKP „Beograd put“ Ivan Đokić izjavio je večeras da se uskoro završava čišćenje „ulica prvog prioriteta“ od snega, a da će potom čistiti „ulice drugog prioriteta“, na primer ka naselju „Stepa Stepanović“ ili Kumodražu.

On je za Beogradsku hroniku RTS-a izjavio da je na ulice bačeno 320 tona industrijske soli, a da će tokom večeri početi da posipaju kalijumovu so koja daje bolje rezultate na nižim temperaturama pošto je ponegde temperatura i minus 11 stepeni Celzijusa. Đokić je kazao da „Beograd putu“ pomažu radnici drugih komunalnih preduzeća. „Gradsko zelenilo“ je danas za čišćenje trotoara angažovalo 350 radnika, a „Gradska čistoća“ čiste prilaze pešačkim prelazima. RTS kaže da
