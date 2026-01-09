"Sutuacija je teška" JKP: "Beograd put" uskoro završava sa čišćenjem ulica prvog prioriteta: Problem prave deonice na višim delovima grada

Blic pre 4 sati
"Sutuacija je teška" JKP: "Beograd put" uskoro završava sa čišćenjem ulica prvog prioriteta: Problem prave deonice na višim…
U Beogradu je u toku uklanjanje snega sa ulica prvim prioritetom od strane JKP 'Beograd put' Po završetku tog posla, preduzeće će preći na ulice drugog prioriteta Inženjer JKP "Beograd put" Ivan Đokić izjavio je večeras da bi čišćenje ulica prvog prioriteta od snežnih padavina uskoro trebalo da se završi i dodao da će nakon toga to preduzeće krenuti da čisti ulice drugog prioriteta u Beogradu. - Situacija je naporna, kao i prethodnih noći. Aktivno učestvujemo u
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Beograd put završava čišćenje ulica prvog prioriteta od snega, prelazi na druge

Beograd put završava čišćenje ulica prvog prioriteta od snega, prelazi na druge

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Sneg

Društvo, najnovije vesti »

Na sahrani u Solt Lejk Sitiju svađa, pa razmena vatre ožalošćenih, a naoružanih

Na sahrani u Solt Lejk Sitiju svađa, pa razmena vatre ožalošćenih, a naoružanih

Beta pre 9 minuta
Vremeplov: Rođen Stevan Stojanović Mokranjac

Vremeplov: Rođen Stevan Stojanović Mokranjac

RTV pre 9 minuta
Srećna Nova 2046.

Srećna Nova 2046.

Radar pre 29 minuta
Na današnji dan 9. januar

Na današnji dan 9. januar

B92 pre 29 minuta
Devojčice nisu stigle da se sklone, automobil ih preklopio: Detalji nesreće u Kraljevu: Vukao ih na sankama autom, pa odskočile…

Devojčice nisu stigle da se sklone, automobil ih preklopio: Detalji nesreće u Kraljevu: Vukao ih na sankama autom, pa odskočile

Blic pre 1 sat