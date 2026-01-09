"Sutuacija je teška" JKP: "Beograd put" uskoro završava sa čišćenjem ulica prvog prioriteta: Problem prave deonice na višim delovima grada

U Beogradu je u toku uklanjanje snega sa ulica prvim prioritetom od strane JKP 'Beograd put' Po završetku tog posla, preduzeće će preći na ulice drugog prioriteta Inženjer JKP "Beograd put" Ivan Đokić izjavio je večeras da bi čišćenje ulica prvog prioriteta od snežnih padavina uskoro trebalo da se završi i dodao da će nakon toga to preduzeće krenuti da čisti ulice drugog prioriteta u Beogradu. - Situacija je naporna, kao i prethodnih noći. Aktivno učestvujemo u