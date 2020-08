Sutra ističe rok za predaju finansijskih izveštaja

Kamatica pre 1 sat | Tanjug

APR će sutra, 4.avgusta, kada ističe taj rok, obezbediti dežurstva u Registru finansijskih izveštaja i Servis desku do ponoći, a ta agencija je, zbog velikog broja obveznika koji su dostavljali izveštaje u prethodna dva dana, obezbedila i dežurstva 1. i 2. avgusta od 9 do 15 časova. Kako je saopštila APR u petak, očekivalo se da do isteka roka još oko 25.000 obveznika dostavi svoje izveštaje. Do tada je 246.264 obveznika ispunilo ovu obavezu. Od tog broja 189.934