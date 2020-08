Izdržite još malo, stiže nagli pad temperature

Nova pre 4 sata | Autor:Tanjug

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo.

Vetar će biti slab i umeren, u kosavskom podrucju povremeno i jak, jugoistočni i južni. Najniža temperatura od 12 do 19 C, a najviša od 32 do 34 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. I u Beogradu sunčano i toplo. Vetar umeren, povremeno i jak, jugoistočni. Najniža temperatura oko 19 C, a najvisa oko 33 C. U utorak pretežno sunčano i toplo. Posle podne i uveče uz promenljivu oblačnost ponegde kratkotrajna kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Krajem dana i