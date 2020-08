Policijci napali i uhapsili Srđana Noga: Zaustavili ga, pretresli pa skočili na njega (video)

Pravda pre 1 sat | Pravda

Pripadnici MUP-a zaustavili su poslanika Srđana Noga na putu do protesta koji je zakazao ispred Skupštine Srbije. Policija je njegovo vozilo zaustavila u Sarajevskoj i izvršila pretres. Policajci su mu rekli da mora da sačeka ekipu za uviđaj.

Nogo tvrdi da je već dva dana pod konstantnom pratnjom dva policijska vozila. Posted by Srđan Nogo on Nedelja, 02. avgust 2020. Policija je tokom pretresa u njegovoj torbi pronašla igračku pušku za pejntbol kojom je predhodnih dana pozirao ispred Parlamenta. On je policajcima rekao da je reč o igrački koju je legalno kupio. Tokom pretresa Nogo je snimao policajce i razgovarao sa njima. Tokom snimanja Nogo je rekao da nema u autu ništa nelegalnog, da policija nema