Sutra oblačno, nestabilno i osetno hladnije

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da će danas, u toku noći od utorka na sredu i sutra biti nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, a lokalno se očekuju i vremenske nepogode, grad, olujni vetar i velika količina padavina.

U Srbiji će sutra biti pretežno oblačno, nestabilno i osetno svežije, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, mestimično i sa uslovima za lokalne nepogode sa gradom, olujnim vetrom i obilnom kisom za kratak period. Vetar će biti slab do umeren istočnih i južnih smerova, krajem dana severni i severozapadni. U Banatu ujutro i pre podne povremeno jak. Jutarnja temperatura biće od 16 do 21 stepeni, a najviša dnevna temperatura od 22 do 27 stepeni Celzijusa. U