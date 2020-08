Bez vode delovi Salajke i Klise

Moj Novi Sad pre 51 minuta

Kako javljaju iz JKP "Vodovod i kanalizacija" zbog radova na sanaciji havarije delovi Salajke i Klise nemaju vode, a moguć je i pad pritiska u drugim delovima Klise i na Slanoj bari.

Bez vode će do 12 sati biti ulice: Đorđa Dere, Stanka Paunovića, Vojislava Ilića, Davida Rackovića, Trg Mira, Kisačka (od Jaše Tomića do Partizanske - neparna strana), Sentandrejski put (od Partizanske do Kanala DTD - neparna strana), Kisački put i Put novosadskog partizanskog odreda (od Industrijske do Sentandrejskog puta). Do 13 sati bez vode će biti naselje Breg na Klisi. Postoji mogućnost da će u toku radova, ukoliko za tim bude potrebe, blokada vodovodne mreže