Uhapšen osumnjičeni za pretnje putem Fejsbuka Vladimiru Đukanoviću

Blic pre 2 sata

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su u Beogradu uhapsili M.

R. (40) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti, saopšteno je večeras iz MUP-a. "On se sumnjiči da je 3. avgusta ove godine putem društvene mreže Fejsbuk uputio pretnje narodnom poslaniku Vladimiru Đukanoviću", navodi se u saopštenju. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.