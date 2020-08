Opasni amonijum-nitrat – koristili su ga i teroristi

Dojče vele pre 1 sat

Uzrok katastrofe u Bejrutu, u kojoj je stradalo više od sto i povređeno nekoliko hiljada ljudi, očigledno je bio amonijum-nitrat. To nije prva tako velika eksplozija te materije u istoriji.

Sudeći po navodima libanskog premijera Hasana Diaba, razornu eksploziju u Bejrutu prouzrokovala je veoma velika količina amonijum-nitrata. Materijal potiče s jednog teretnog broda koji je, zbog tehničkih problema, zaustavljen u Bejrutu 2013. Nalazio se na putu od Gruzije ka Mozambiku. Oko 2.750 tona opasne materije otada je bilo uskladišteno u luci u Bejrutu, i to bez ikakvih mera bezbednosti. Što je amonijum-nitrat? To je bela so u obliku kristala. Bez mirisa.