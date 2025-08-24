Više od 60 odsto Nemaca nezadovoljno radom koalicione vlade CDU/CSU i SPD

Danas pre 4 sati  |  FoNet
Više od 60 odsto Nemaca nezadovoljno radom koalicione vlade CDU/CSU i SPD

Više od 60 odsto Nemaca nezadovoljno je dosadašnjim učinkom koalicione vlade CDU/CSU-SPD, pokazuju rezultati ispitivanja javnog mnjenja, koje je sproveo sociološki institut INSA za Bild am Zontag.

Rezultati ankete pokazuju da je 62 odsto ispitanika nezadovoljno radom vladajuće koalicije, a samo 26 odsto pozitivno ocenjuje učinke vlade. Rad kancelata Fridriha Merca ne odobrava 57 odsto birača, dok suprotan stav ima 28 odsto, prenosi Tass. Početkom maja, kada je preuzeo funkciju, Merc je imao podršku 49 odsto punoletnih građana. Kada je reč o političkim strankama, Alternativu za Nemačku (AfD) podržava 25 odsto birača, a toliku podršku ima i koalicija CDU/CSU.
