Anketa: više od polovine Nemaca je protiv slanja trupa u Ukrajinu

Politika pre 4 sati
Više od polovine nemačkih građana, oko 51 odsto, protivi se slanju vojnika nemačkih oružanih snaga u potencijalnu mirovnu misiju u Ukrajini, dok 36 odsto to podržava. „Oko 51 odsto ispitanika je protiv učešća Nemačke u mirovnoj misiji u Ukrajini.

Samo 36 odsto ispitanika smatra da je ovo ispravno, a 13 odsto je neodlučno”, navodi se u istraživanju javnog mnjenja Instituta Sivej, koju je naručio „web.de". U Nemačkoj su krajnje desničarska stranka AfD, Levica i krajnje levičarska BSV jasno izrazile neslaganje sa raspoređivanjem nemačkih trupa u Ukrajini. Pored toga, neki predstavnici CDU u istočnoj Nemačkoj izrazili su kritike po ovom pitanju, prenosi Tagešsau. Nemački vojni stručnjak Niko Lange pozvao je na
