Godfri: Interes SAD je da podrži Srbiju na putu ka EU

Nova pre 2 sata | Autor:Tanjug

Ambasador SAD u Srbiji Entoni Godfri izjavio je da će njegova zemlja podržati Srbiju na putu ka Evropskoj uniji, jer je jaka Srbija i u interesu SAD.

Godfri je u emisiji “Dobro jutro Srbijo” na TV Hepi rekao da SAD to ne čine zato što su velikodušne ili zbog toga što žele da Srbija uđe u NATO, već zato što je to u njihovom interesu. “SAD žele da Srbija bude prosperitetna, stabilna zemlja, gde su dobro razvijene demokratske institucije, da bude u miru sa svojim susedima”, rekao je ambasador. On je istakao da je najbolji način da se to postigne da Srbija uspe u svom cilju da postane članica EU, te da je to i cilj