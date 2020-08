Ambasador Godfri: SAD ne odustaju od sastanka u Beloj kući

Večernje novosti pre 2 sata | Tanjug

AMERIČKI ambasador Entoni Godfri kaže da je izaslanik za dijalog Ričard Grenel u bliskom kontaktu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić sa kojima, kaže, razgovara o mogućnosti za novi sastanak u Beloj kući, koji je ranije odložen, ističući da SAD ne odustaju od te inicijative.

Na konstataciju novinara da je sastanak predstavnika Beograda i Prištine odložen pošto je aktiviran optužni predlog protiv Hašima Tačija, te da su tabloidi govorili da to Nemačka "minira" američku inicijativu, Godfri je kazao da to sigurno nije tako. "Sigurno ne. Odbijam to u potpunosti", rekao je Godfri na TV Hepi i dodao da su SAD razočarane zato što se taj sastanak nije odigrao u Vašingtonu. On je ponovio da SAD ostaju pri tome da podržavaju taj proces i da su