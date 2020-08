U avionskoj nesreći u Indiji 14 poginulo, desetine povređeno

Novi magazin pre 42 minuta | Beta

Najmanje 14 ljudi je poginulo i 123 je povređeno u nesreći aviona kompanije Er India Eksres (Air India Expreš) koji je pri sletanju uz jaku kišu u južnoj Indiji skliznuo sa piste i prepolovio se, javila je policija.

Na letelici, koja je prema medijima putovala iz Dubaija do Kozhikodea, u državi Kerala u južnoj Indiji bilo je 190 ljudi. Predstavnik policije Abdul Karim rekao je da je među mrtvima i jedan od pilota kao i da je među povređenim njih 15 u kritičnom stanju. Portparol Ministrarstva za civilnu avijaciju Radživ Džain rekao je da na Boingu 737 nije izbio požar posle sletanja i prelamanja na dva dela. To je bio let koji je vraćao indijske državaljane u zemlju, rekli su