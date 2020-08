Još 255 novoobolelih, šest umrlih i 121 na respiratorima

Danas pre 56 minuta | Piše: Danas Online

Najnoviji podaci za Srbiju U Srbiji od juče do danas registrovano je još 255 zaraženih korona virusom i još šest preminulih. Ukupno u našoj zemlji do sada je registrovano 27,863 obolela od ovog virusa, od kojih je 632 smrtna slučaja. Konkretan plan rada škola sledeće nedelje U Gradskom zavodu termini za PCR testiranje popunjeni do 20. avgusta

Na bolničkom lečenju se trenutno nalaze 3,096 pacijenta, od kojih je 121 na respiratorima. U poslednja 24 sata testirano je 8.014 osoba, a ukupno od marta 741,073.