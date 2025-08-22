Nestabilno vreme u Srbiji sa lokalnim nepogodama i hitnim upozorenjima

Naslovi.ai pre 0 minuta
Nestabilno vreme u Srbiji sa lokalnim nepogodama i hitnim upozorenjima

RHMZ izdao hitna upozorenja zbog jakih pljuskova, grmljavine, olujnog vetra i grada u nekoliko okruga Srbije.

U Srbiji danas dominira promenljivo i nestabilno vreme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz mogućnost nepogoda sa gradom i olujnim vetrom, naročito u zapadnim, jugozapadnim, centralnim i istočnim delovima zemlje. Republički hidrometeorološki zavod izdao je narandžasti meteo-alarm za ove oblasti i najavio hitna upozorenja za pojedine lokacije jedan do dva časa unapred. RTS Alo Glas Zaječara Glas juga Dnevnik Blic

Temperatura će opadati, sa najnižim vrednostima od 14 do 22 stepena i dnevnim maksimumima od 24 do 34 stepena, u zavisnosti od regiona. Vetar će biti severozapadni, jak i povremeno olujni, naročito u Vojvodini i brdsko-planinskim predelima južne Srbije. Alo Telegraf N1 Info

U Vojvodini je već zabeležen jak olujni vetar i obilna kiša, sa padom drveća i lokalnim nepogodama. Meteorolozi upozoravaju da će se nepogode sa gradom i olujnim vetrom širiti dalje tokom dana, a za pojedine lokacije biće izdata hitna upozorenja. Blic Nova NIN

Promena vremena dolazi nakon višednevnih tropskih temperatura do 38 stepeni, a sutra se očekuje osveženje sa izraženom nestabilnošću i dnevnim temperaturama od 24 do 31 stepen. Glas juga Telegraf

U ovom času snažan grmljavinski sistem iz Crne Gore i Hercegovine zahvatio je južne, jugozapadne i zapadne predele Srbije i širi se dalje ka centralnoj Srbiji, donoseći jake pljuskove, gromove, grad i olujni vetar. Očekuju se padavine i u Podrinju, Šumadiji, Pomoravlju i Podunavlju. Telegraf

Nakon perioda visokih temperatura, u Srbiju je stigla svežija i vlažna vazdušna masa, donoseći naoblačenje, kišu i pad temperature. Mogući su obilniji pljuskovi sa grmljavinom, naročito u zapadnim, centralnim i istočnim krajevima, uz na snazi narandžasto i žuto upozorenje zbog mogućih intenzivnih padavina. Serbian News Media

RHMZ je izdao hitna upozorenja za naredna dva sata za područja Moravičkog, Raškog i Šumadijskog okruga, kao i izolovano za zapadnu Srbiju, zbog jakih pljuskova sa grmljavinom, olujnim vetrom i lokalnim pojavama grada. Blic Alo

Republički hidrometeorološki zavod potvrđuje da će pljuskovi i grmljavine danas biti praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom, sa najvećom verovatnoćom pojave grada u zapadnoj, jugozapadnoj i južnoj Srbiji preko Šumadije i Pomoravlja do istoka zemlje. Za pojedine lokacije biće izdavana hitna upozorenja jedan do dva časa unapred. RTK Niške vesti Blic Blic Blic

Povezane vesti »

U pojedinim delovima Srbije grad i jak olujni vetar

U pojedinim delovima Srbije grad i jak olujni vetar

RTK pre 9 minuta
Počelo je! Rhmz se oglasio hitnim upozorenjem: Žestoko nevreme se nezaustavljivo kreće ka ova tri dela Srbije, objavljena…

Počelo je! Rhmz se oglasio hitnim upozorenjem: Žestoko nevreme se nezaustavljivo kreće ka ova tri dela Srbije, objavljena trasa najjačih oluja

Blic pre 19 minuta
(Mapa) "pratite hitna upozorenja": Danas pljuskovi, grad i olujni vetar, RHMZ se oglasio rano jutros: Jako nevreme će se…

(Mapa) "pratite hitna upozorenja": Danas pljuskovi, grad i olujni vetar, RHMZ se oglasio rano jutros: Jako nevreme će se stučiti na ove delove Srbije!

Blic pre 4 minuta
(Radarski snimci) haos počinje, zna se tačan sat! Evo kako će se razorno nevreme kretati po Srbiji: Nek se spremi Beograd, ovi…

(Radarski snimci) haos počinje, zna se tačan sat! Evo kako će se razorno nevreme kretati po Srbiji: Nek se spremi Beograd, ovi delovi zemlje prvi na udaru

Blic pre 4 minuta
Srbiju zahvatilo osveženje, danas kiša i pljuskovi

Srbiju zahvatilo osveženje, danas kiša i pljuskovi

Serbian News Media pre 34 minuta
(Radarski snimci) haos počinje, zna se tačan sat! Evo kako će se razorno nevreme kretati po Srbiji: Nek se spremi Beograd, ovi…

(Radarski snimci) haos počinje, zna se tačan sat! Evo kako će se razorno nevreme kretati po Srbiji: Nek se spremi Beograd, ovi delovi zemlje prvi na udaru

Blic pre 4 minuta
Republički hidrometeorološki zavod upozorava na vremenske nepogode

Republički hidrometeorološki zavod upozorava na vremenske nepogode

Niške vesti pre 9 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

RHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Protest studenata i dela zaposlenih KC Vojvodine zbog privođenja medicinskog tehničara usred smene

Protest studenata i dela zaposlenih KC Vojvodine zbog privođenja medicinskog tehničara usred smene

N1 Info pre 39 minuta
Nestabilno vreme u Srbiji sa lokalnim nepogodama i hitnim upozorenjima

Nestabilno vreme u Srbiji sa lokalnim nepogodama i hitnim upozorenjima

Naslovi.ai pre 10 minuta
SAD potvrdile učešće u ruskoj Evroviziji

SAD potvrdile učešće u ruskoj Evroviziji

Beta pre 40 minuta
Peta beogradska gimnazija u blokadi: V.d. direktorka otpustila još sedam profesora

Peta beogradska gimnazija u blokadi: V.d. direktorka otpustila još sedam profesora

Beta pre 20 minuta
Prvi veto novog poljskog predsednika

Prvi veto novog poljskog predsednika

Beta pre 10 minuta