Mladići iz Leskovca pritvoreni na mesec dana zbog 200 grama marihuane

Jugmedia pre 1 sat | D. Marinković

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su Đ. C. (20) i N. N. (20) nakon što je policija pretresom stanova koje koriste osumnjičeni pronašla oko 200 grama marihuane. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni su, uz krivične prijave, privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu. Sudija za prethodni postupak im je, na predlog tužioca, odredio pritvor do 30 dana.