Odgovaranje samo pod maskom, nema fudbala, sobe za izolaciju u školama: Kako će izgledati nastava

Đaci će nositi maske svaki put kada odgovaraju na pitanje učitelja ili za ocenu, kao i kad god izađu iz učionice, kolektivnih sportova kao što su fudbal ili košarka neće biti na fizičkom, a škole će imati sobe za izolaciju onih koji osete simptome, tako bi trebalo da izgleda nova školska godina prema tumačenju epidemiologa i ministra prosvete.

Ministar prosvete Mladen Šarčević ponovio je da će se nastava za decu od prvog do četvrtog razreda odvijati u školama, uz smanjenje broja učenika u učionicama i poštovanje svih mera „Pošli smo od toga da ne očekujemo vanredno stanje, kada su, kao u prvom talasu, roditelji dece do 12 godina bili kod kuće. Preko 22 odsto su roditelji dece do 12 godina, što je dovoljan razlog da mlađi osnovci na neki način treba da krenu na nastavu“, rekao je Šarčević. Naveo je da će