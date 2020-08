Lukašenkova protivnica napustila zemlju

Vesti online pre 1 sat | RTS

Glavna rivalka predsedniku Belorusije Aleksandru Lukašenku na predsedničkim izborima Svetlana Tihanovskaja otputovala je u Litvaniju, potvrdio je ministar inostranih poslova Litvanije Linas Linkevičijus.

Ministar inostranih poslova Litvanije Linas Linkevičijus napisao je Tviteru da se Svetlana Tihanovskaja nalazi na sigurnom. – Svetlana Tihanovskaja je na sigurnom. Ona se nalazi u Litvaniji – napisao je Linkevičijus na Tviteru. Svetlana #Tikhanovskaya is safe. She is in #Lithuania. pic.twitter.com/6f9U2meoX0 — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 11, 2020 U Belorusiji je juče vladala zabrinutost nakon izjave saradnika Svetlane Tihanovskaje da im se liderka ne