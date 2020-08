Irinej složan sa Vučićem: Pregovori o Kosovu teški i neizvesni

Danas pre 7 sati | Piše: FoNet

Poglavar Srpske paravoslavne crkve (SPC) patrijarh Irinej izjavio je posle današnjeg razgovra sa predsednikom Srbije Aleksnadrom Vučićem da obojica dele mišljenje kako je stanje na Kosovu „veoma teško“ i da su razgovori „neizvesni“.

“Razgovori koji će se voditi nisu nešto što obećava rešenje. Tako da je to još uvek problem koji se samo produžava. Kosovo je u posebnoj situaciji i videćemo kako će to da se završi”, izjavio je patrijarh Irinej za portal nova.rs nakon razgovora sa predsednikom Srbije. Komentarištući mogućnost da činu osveštanja Hrama Svetog Save prisustvuje i predsednik Rusije Vladimir Putin, patrijarh je nije mogao potvrditi da li će to biti u oktobru. “Mi smo taj termin