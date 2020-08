Patrijarh Irinej posle sastanka sa predsednikom: Razgovori neizvesni, stanje na Kosovu veoma teško, nadamo se da će Putin doći u oktobru

Pravda pre 1 sat | Tanjug

Patrijarh srpski Irinej izjavio je večeras da su se on i predsednik Srbije Aleksandar Vučić saglasili da su razgovori Beograda i Prištine neizvesni i da je stanje na Kosovu i Metohiji veoma teško.

"Razgovori koji će se voditi nisu nešto što obećava rešenje. Tako da je to još problem koji se samo produžava. Kosovo je u posebnoj situaciji i videćemo kako će to da se završi", rekao je srpski patrijarh, koji je danas razgovarao sa Vučićem. Irinej, koji je sa Vučićem razmatrao i termin osvećenja Hrama Svetog Save na Vračaru, rekao je da je taj termin određen, ali da je pitanje da li će biti moguće organizovati ga u drugoj polovini oktobra. "To zavisi od mnogih