Svet je oborio neslavni rekord: Poslednja decenija najtoplija od kada se mere temperature, naučnici zabrinuti

Mondo pre 1 sat | Sandra Krstanović

Poslednja decenija je bila najtoplija od kada se mere temperature vazduha, potvrdili su naučnici.

Poslednja decenija je bila najtoplija od kada se mere temperature vazduha, potvrdili su naučnici. Izveštaj u kojem se upozorava na posledice globalnog zagrevanja sačinilo je 520 naučnika iz 60 zemalja, a on pokazuje da je svaka decenija od 1980. godine toplija nego ona prethodna, piše britanski Gardijan. Najtopliji je period od 2010. do 2019. godine, a temperatura je znatno porasla od 2014. do 2019, kada su zabeleženi i rekordi. Reč je o periodu kada su Evropa,