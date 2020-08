Novo upozorenje RHMZ: Do kraja dana nestabilno vreme, u Srbiji na snazi crveni i narandžasti meteoalarm

Blic pre 36 minuta | A.J.K.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje da se do kraja dana očekuje nestabilno vreme i velika količina kiše.

Na sajtu RHMZ piše da nas do kraja dana očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom i gradom, a na teritoriji cele zemlje važe crveni i narandžasti meteoalarm. - Do kraja dana nestabilno, lokalno sa obilnim pljuskovima (od 20 do 40 mm za kratak period), gmljavinom, gradom i olujnim vetrom - stoji na sajtu RHMZ i dodaje se da upozorenje važi do večeras do 21 sat. Crveni i narandžasti meteoalarm su najveći stepen upozeranja i označavaju da vremenske prilike mogu biti