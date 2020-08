Krenula proizvodnja ruske vakcine protiv koronavirusa

RTS pre 1 sat

Rusko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je počela proizvodnja vakcine protiv koronavirusa (sputnjik 5) koju je razvio Nacionalni istraživački centar za epidemiologiju i mikrobiologiju "Gamalej".

Šef centra Aleksandar Gintsburg rekao je ranije da vakcinu u ovom trenutku mogu proizvesti tri ruska preduzeća, koja su prilagodila tehnologiju proizvodnje. Prema njegovim rečima, u narednih mesec i po dana svako od ovih preduzeća može da proizvede oko milion doza vakcine, a do kraja godine i do milion i po do dva miliona. Trenutno se priprema treća faza ispitivanja vakcine, u kojoj će učestvovati 2.000 ljudi. U toj fazi će se istražiti uticaj na starije od 60