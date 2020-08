Strašna nesreća na jezeru Gazivode: Utopio se tinejdžer (17)

Mondo pre 1 sat | Sandra Krstanović

U jezeru Gazivode danas je došlo do tragedije kada se utopio tinejdžer J. Ć. (17). Prema do sada dostupunim informacijama, mladić je stradao prilikom kupanja. Na lice mesta izašla je policija iz Novog Pazara i ekipa Hitne pomoći koja je mogla samo da konstatuje smrt. Istriga je u toku, nakon koje će biti poznato više detalja kako je došlo do nesreće.