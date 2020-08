Sutra sunčano i malo toplije

Danas pre 6 sati | Piše: Beta

U Srbiji će sutra, posle kratkotrajne jutarnje magle po kotlinama, biti pretežno sunčano i malo toplije vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U istočnim krajevima ujutro i pre podne je moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura će se kretati od 14 do 19, najviša dnevna od 26 do 29 stepeni. I u Beogradu će sutra biti pretežno sunčano i malo toplije vreme. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 16 do 19, najviša dnevna oko 29 stepeni. Do nedelje će u Srbiji biti pretežno sunčano i toplije vreme. U nedelju