Ne izlazite iz kuće bez kišobrana! Danas nas očekuje pravi jesenji dan, pljuskovi i grmljavina, već deo zemlje u žutom meteoalarmu

Danas će se zadržati nestabilno vreme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a više padavina se očekuje na istoku i jugoistoku zemlje i to u toku pre podneva. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) za danas je izdao upozorenje, te je na snazi žuti meteoalarm u skoro celoj Srbiji, te je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku.

U gotovo celoj zemlji danas je na snazi žuti meteoalarm Ponegde se očekuju vremenske nepogode sa jakim pljuskovima za kratak period, a u zoni pljuska i sa kratkotrajnim olujnim vetrom. Na severu i severozapadu krajem dana postepeno razvedravanje. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni. Danas u većem delu Srbije pljuskovi sa grmljavinom Minimalna temperatura od 16 do 18 stepeni, a maksimalna dnevna temperatura od 24 do 26 stepeni. I u Beogradu danas