Šumadijski okrug: Jedan novozaraženi iz Topole

KRAGUJEVAC - U Šumadijskom okrugu, prema poslednjim podacima Instituta za javno zdravlje "Kraguj", registrovan je jedan novi pozitivan slučaj i to u Topoli.

U drugim opštinama tog okruga, Kragujevcu, Aranđelovcu, Rači, Kniću, Batočini i Lapovu, nema novoregistrovanih pozitivnih na virus korona. Od početka epidemije, kako je saopštio direktor Instituta Dragan Vasiljević, u Šumadijskom okrugu registrovano je 2.344 zaraženih virusom korona, od čega samo u Kragujevcu 1.815 i to do 16. maja 68, a od tada do dana 1.747. U Aranđelovcu je od početka epidemije registrovano 25 pozitivnih na virus korona, Topoli 84, Rači 53,