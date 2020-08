Lilard šokirao Lebrona na startu plej-ofa i upropastio istorijski rekord Kralja (FOTO/VIDEO)

Vesti online pre 3 sata

Košarkaši Portlanda napravili su iznenađenje pobedom protiv Los Anđeles Lejkerse 100:93 na startu plej-ofa.

Do vođstva u seriji Blejzerse je vodio Demijan Lilard sa 34 poena uz po pet skokova i dodavanja, a sve to ispratio je Si Džej Mekalum sa 21 košem. Lejkersima nisu pomogli ni dabl-dabl učinak Entonija Dejvisa kao ni tripl-dabl Lebrona Džejmsa da izbegnu poraz. „Kralj“ je oborio još jedan istorijski NBA rekord. Naime, on je susret završio sa 23 poena,17 skokova i 16 dodavanja i po tome je postao prvi i jedini koji je u plej ofu odigrao partiju od 20 poena, 15